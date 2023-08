Descubren que habrá aún más DLC para Elden Ring

Elden Ring ya es un juego enorme, y aunque no sabemos exactamente qué tan grande será su próxima expansión de DLC, Shadow of the Erdtree, podemos asumir que seguirá los mismos pasos robustos. Esta noticia solo puede ser positiva para los jugadores. Desde el lanzamiento de Elden Ring en febrero del año pasado, los fanáticos han llevado el juego a sus límites, desde innumerables speedruns de alta velocidad hasta vencer al jefe final usando un tapete de baile, de todas las cosas (eso realmente avergüenza al resto de nosotros que luchamos por derrotarlo usando un control normal).

El DLC Shadow of the Erdtree fue anunciado en febrero, y aunque FromSoftware aún no ha revelado detalles al respecto (aparte del impresionante arte oficial), los fanáticos especulan que podría centrarse en el hermano mayor de Malenia, Miquella. ¿Significa eso que podríamos tener otra pelea con Malenia en el futuro? La verdad es que me da miedo siquiera contemplarlo.

De todas formas, según informa Game Rant, parece que FromSoftware podría tener aún más planes para Elden Ring más allá del DLC Shadow of the Erdtree, lo cual es una idea tentadora. En un nuevo informe trimestral de Kadokawa (la empresa matriz de FromSoftware), se mencionó:

“Actualmente se están implementando varias medidas para Elden Ring, incluido el desarrollo de importantes DLC, para maximizar su valor a lo largo del tiempo”.

Incluso si Shadow of the Erdtree es el único “DLC importante” que está en proceso actualmente, parece que no es lo único que está sucediendo en el juego, ya que es solo una parte de las “varias medidas” que están tomando. ¿Quién sabe a qué se están refiriendo exactamente? ¿Quizás podamos esperar algunas actualizaciones de contenido gratuitas en el futuro?

Actualmente no sabemos cuándo se lanzará el DLC Shadow of the Erdtree, así que tendremos que estar atentos a las próximas noticias.

Vía: Gaming Bible

Nota del editor: ¡Aguanten banda, todavía no termino el juego normal! Excelente noticia para los que estén obsesionados con el título y que no quieran soltarlo.