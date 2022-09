La nueva serie del creador de Breaking Bad ya tiene plataforma

Desde hace un tiempo ya se había mencionado que Vince Gilligan, creador de Breaking Bad, estaba planeando una próxima serie de cara a los capítulos finales de Better Call Saul. Aunque no se confirmó en su momento la plataforma de streaming en la que llegaría, y ahora, se reporta que la marca que se hizo con la exclusiva fue ni más ni menos que Apple TV.

Pero esas no son todas las noticias, pues la estrella de Better Call Saul, Rhea Seehorn, se ha apuntado para protagonizar los capítulos, pero no se ha hablado mucho acerca de su papel. Pues están asegurándose de que todo sea un secreto hasta que se lance el tráiler, no se habla de géneros ni nada similar, por lo que los usuarios tendrán que esperar.

Gilligan creó el programa y se desempeñará como productor ejecutivo y showrunner. Jeff Frost y Diane Mercer también serán productores. Jenn Carroll de Gilligan’s High Bridge Productions producirá. Sony Pictures Television, que también produjo Breaking Bad y Better Call Saul, es el estudio detrás de la serie. Gilligan se encuentra actualmente bajo un acuerdo con Sony.

Esto es lo que comenta Gilligan respecto a esta serie:

Después de quince años, pensé que era hora de tomar un descanso de escribir antihéroes… y ¿quién es más heroico que la brillante Rhea Seehorn? Ya era hora de que tuviera su propio programa, y ​​me siento afortunado de poder trabajar en él con ella. ¡Y qué agradable simetría reunirse con Zack Van Amburg, Jamie Erlicht y Chris Parnell! Jamie y Zack fueron las dos primeras personas en decir sí a ‘Breaking Bad’ hace tantos años. Han formado un gran equipo en Apple, y mis maravillosos socios de mucho tiempo en Sony Pictures Television y yo estamos emocionados de estar en el negocio con ellos.

Por ahora, no hay detalles de su fecha de estreno.

Vía: Variety