Ex ejecutivos de Ubisoft son arrestados por acoso

Algo que ha salido a la luz en estos años, es el no callar ningún tipo de maltrato por parte de superiores en las diversas empresas del mundo que existen, dentro del negocio de los videojuegos también está pasando con casos bastante sonados como el de Activision y su CEO. Sin embargo, no son los únicos, pues hace poco se han arrestado a ciertos ex ejecutivos de la desarrolladora francesa, Ubisoft.

Según lo comentado por los medios de comunicación, el ex director creativo Serge Hascoët y el ex vicepresidente de servicios editoriales y creativos Tommy François, quienes dejaron la empresa en el verano de 2020 luego de una ola de acusaciones de conducta sexual inapropiada, estaban bajo custodia policial.

Vale la pena mencionar, que se están dando testimonios por varios empleados actuales y anteriores, todo para que la crónica recopilada tenga algo de sentido, apuntando a estas personas en particular que no solo acosaban dentro de la empresa sino también a la comunidad de los videojuegos en cuestión. Incluso algunos catalogan ciertos elementos como de violencia sexual hacia las mujeres.

El director de Assassin’s Creed Valhalla, Ashraf Ismail, fue despedido de la empresa, mientras que Hascoët, François y la directora global de recursos humanos, Cécile Cornet, dimitieron .Eso nos menciona que al menos cinco personas han sido puestas a disposición de las autoridades, dando a entender que no la propia Ubisoft hace poco al respecto al menos que las noticias se den de manera pública.

En el pasado la empresa había dicho que buscarían erradicar este tipo de comportamientos por parte de todo el personal, pero en entrevistas anónimas a empleados, se ha dicho que este esfuerzo es el mínimo, pues los delitos siguen pasando sin ningún tipo de consecuencia.

Nota del editor: Este tipo de cosas se dan en todo tipo de empresas, pero es muy triste que en un negocio tan “sano” como los videojuegos también esté pasando. Ojalá las personas paguen por los delitos cometidos.