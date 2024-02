Jeff Bezos, ex-CEO de Amazon, es una de las personas más ricas del mundo. Actualmente, su fortuna está valorada en 180 mil millones de dólares. De esta ridícula cantidad, $70 mil millones fueron generados tan solo en el 2023, y esto gracias a su puesto dentro de Amazon. Para poner en contexto esta cifra, un mexicano debería vivir 44 vidas para poder igualar solo esa parte de riqueza.

En 2023, Bezos generó $191 millones de dólares por día, o $7.9 millones de dólares cada hora, o $136 millones de pesos en 60 minutos, una cantidad de dinero que muy pocas personas logran ver en su vida. En 13 minutos, este magnate genera más dinero que la persona promedio de Estados Unidos en toda su vida. Esta perspectiva se pone aún más deprimente cuando tomamos en cuenta que un mexicano promedio nunca llegará a tener este dinero en su vida.

De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, el sueldo promedio en México es de $5,600 pesos. En 47 años de vida laboral, de los 18 a los 65 años, un mexicano podría ganar $3.1 millones de pesos. Esto significa que son necesarias 44 vidas para alcanzar lo que el fundador de Amazon consigue en una hora, y eso sin considerar los gastos que requiere uno para vivir.

Es importante mencionar que la riqueza de Bezos no proviene de arduo trabajo, sino de acciones. A lo largo de los últimos años, el valor de Amazon en la bolsa ha aumentado considerablemente y, como resultado, el ex-CEO y el resto de los directivos de la compañía han logrado ganar una enorme cantidad de dinero, incluso si sus sueldos no han aumentado. En temas relacionados, los comerciales llegan a Amazon Prime Video. De igual forma, Amazon es demandado por The Lord of the Rings.

Nota del Editor:

Esto es muy depresivo. Si bien es cierto que crear y mantener algo como Amazon no es sencillo, la cantidad de dinero que una sola persona gana es ridícula. Como bien dicen, hay que comerse a los ricos.

Vía: Yahoo Finance