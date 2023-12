Demandan a Amazon por la serie de TLOR pero se voltean las tornas

En está época de la humanidad básicamente la gente puede demandar a quien se le ponga enfrenta por la excusa que quiera, y eso lleva a quienes se han aventurado a pedir cantidades de dinero excesivas a empresas de entretenimiento como Disney, Universal, Warner, entre otras. Y hablando de esto justamente, una persona se ha ido contra Amazon en esta ocasión, eso se debe a la serie de El Señor de los Anillos del 2022, la cual se habría robado ideas de su supuesto Fanfic.

El usuario conocido como Demetrious Polychron ha lanzado una demanda gigante en contra de la empresa que empezó como una tienda en línea y que se ha expandido hasta la televisión, mencionando que Los Anillos de Poder le han robado parte de su historia creada. Sin embargo, los abogados atacantes encontraron algunos agujeros legales que dieron vuelta a la tortilla, por lo que ahora el sujeto deberá pagar millones de dólares a los herederos de los derechos de la franquicia creada por Tolkien.

La obra en cuestión lleva el nombre de The Fellowship of The King, la cual empezó a escribirse en el 2017, incluso llevó su texto a que se patentara, es decir, pagar por los derechos de autor del trabajo. De hecho, intentó contactarse con The Tolkien State, empresa que gestiona todo lo relacionado a la franquicia. Pero al no tener aprobación de alguna forma, siguió con su camino en lo que parece ser una saga de libros nueva que siga con lo que se quedó en El Retorno del Rey, algo que realmente no es legal.

Cuando llegó la serie de Los Anillos de Poder es cuando el usuario lanzó la demanda contra Amazon y The Tolkien State, con 250 millones de dólares en el medio por el supuesto robo de ideas del Fanfic. Ante esto, el juez que revisó el caso y mencionó que la demanda ha sido sin razones y para perder el tiempo, después de todo se patentó una idea de una franquicia que no le pertenece al creador. Esto ha volteado las tornas, y ahora el sujeto deberá pagar 134.000 euros y además no publicar sus obras planeadas, de lo contrario el pago será mucho mayor.

Al final no irán tal cual a un juicio en el que se aparezca un representante directo de Tolkien como un familiar, pero es interesante que las cosas hayan dado vuelta y ahora el afectado sea el demandante.

Vía: BBC

Nota del editor: Este tipo de cosas no pasan todos los días, y sobre todo no tienen finales tan tristes en los que las cosas no salen como uno desea. Tendrá que trabajar prácticamente el resto de su vida para pagar el dinero, incluso puede que sus parientes se queden debiendo a Tolkien.