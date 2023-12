Creadores de The Day Before se pronuncian sobre el desastre

En estas última semanas se ha armado una controversia con cierto videojuego que terminó decepcionando a quienes lo esperaban, hablamos de The Day Before, el cual presentó inconsistencias gráficas que no se veían tan bien en comparación a los tráilers liberados. De hecho, el título fue retirado de compra de Steam para evitar los reembolsos masivos por parte de la gente, y aunque el asunto se ha puesto muy mal, parece que los desarrolladores no se han preocupado demasiado por el desastre.

Para quienes ya lo tengan descargado, aún es posible jugarlo hasta que haya algún tipo de nuevo aviso, y ver qué estará pasando, después de todo el equipo encargado de darle vida Fntastic ha sido disuelto después por presuntos problemas financieros con el título. Algo que se dio 24 horas después de haber sido lanzado al público, y ante esto se lanzó un comunicado expresando disculpas a quien lo probaron, pero al final parece que no están tan arrepentidos.

Mediante un nuevo post, han comentado que “esas cosas pasan”, por lo que no se notan muy afectados por haber cerrado. Aquí lo puedes ver:

This was our first big experience. Shit happens. — Fntastic (@FntasticHQ) December 12, 2023

Esta fue nuestra primera gran experiencia. Suceden cosas malas.

Ante la respuesta, la gente se ha mostrado molesta porque parece no les importa lo que vaya a suceder a futuro, además de que se han quedado con mucho dinero para quienes aportaron para el juego antes de su lanzamiento, prometiendo ser la experiencia definitiva de multijugador. De igual manera, MYTONA, los publishers están viendo qué hacer con este lanzamiento, pues piensan eliminarlo después de la controversia, pero aún no se pronuncian 100% al respecto.

Para quien no lo sepa, esta es la sinopsis del juego:

The Day Before es un videojuego de acción y disparos de corte survival y multijugador masivo a cargo de FNTASTIC y MYTONA para PC, PlayStation 5 y Xbox Series en el que los jugadores compiten entre sí para sobrevivir en un mundo postapocalíptico poblado por peligrosas criaturas, un MMO de supervivencia en mundo abierto.



Por ahora, The Day Before ya no puede ser comprado.

Nota del editor: No tiene sentido que ahora no estén para nada preocupados después de haber perdido miles de dólares invertidos en el desarrollo del juego. Mínimo se hubieran esforzado en arreglar con parches, pero parece que no van a hacer nada al respecto.