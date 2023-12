Los comerciales llegan a Amazon Prime Video

Después de que los servicios de streaming gozaron de un sustancial incremento de suscriptores e ingresos durante la pandemia, estas compañías han comenzado a sufrir bajas a lo largo de este año. Es así que empresas como Netflix han optado por ofrecer una opción de suscripción más barata, pero con anuncios. Ahora, el día de hoy se ha revelado que Amazon se ha unido a esta tendencia, pero de una forma que ha provocado la irá de sus usuarios.

Por medio de sus cuentas oficiales, se ha revelado que los anuncios serán implementados en Amazon Prime Video. Sin embargo, esto no será por medio de una nueva suscripción. En su lugar, los comerciales formarán parte de la suscripción normal, aquella que cuesta $9.99 dólares al mes. Si deseas no tener que someterte a interrupciones continuas, tendrás que pagar $2.99 dólares. Esto fue lo que comentó la compañía:

“Hoy les escribimos sobre un próximo cambio en su experiencia Prime Video. A partir del 29 de enero, las películas y series de Prime Video incluirán anuncios limitados. Esto nos permitirá seguir invirtiendo en contenido atractivo y seguir aumentando esa inversión durante un largo período de tiempo. Nuestro objetivo es tener una cantidad significativamente menor de anuncios que la televisión por cable y otros proveedores de televisión en streaming”.

Amazon Prime Video will include limited ads starting January 29th. A new ad-free option available for an additional $2.99 per month pic.twitter.com/kgaiudYe8l — Wario64 (@Wario64) December 26, 2023

Por el momento, los anuncios solo formarán parte del servicio en Estados Unidos, aunque es muy probable que esto llegue a más y más regiones conforme pase el tiempo. Todos aquellos que no tienen problemas con los anuncios, no tendrán que hacer algo al respecto, ya que a partir del 29 de enero comenzarán a aparecer en las series y películas que vean en Amazon Prime Video. Sin embargo, aquellos que están dispuestos a pagar el extra por no ver comerciales, tendrán que aumentar su nivel de suscripción manualmente.

Es importante mencionar que Amazon Prime Video ya tiene anuncios, solo que no de la forma que uno está acostumbrado. Al inicio de cada serie o película, un pequeño comercial que podemos saltar inmediatamente aparece en pantalla. Ahora, esto estará disponible en todo momento. A diferencia de compañías como Netflix y HBO Max, quienes registraron pérdidas durante el principio de año, Amazon Prime Video no tuvo una decaída tan fuerte para justificar este aumento de precio. Solo nos queda esperar y ver cómo reaccionarán los usuarios a este cambio.

Recuerda, los comerciales, así como el aumento de $2.99 dólares para aquellos que no desean ver anuncios, entrarán en vigor el próximo 29 de enero de 2024, pero solo en Estados Unidos. En temas relacionados, Amazon presenta la competencia directa a Chat GPT. De igual forma, demanda a Amazon por la serie de The Lord of the Rings: The Rings of Power.

Nota del Editor:

Es ridículo que Amazon, una de las compañías más grandes en todo el mundo, tenga que incluir comerciales y pedir más dinero para no verlas. En todo caso, hubieran seguido el modelo de otras plataformas, y ofrecer una suscripción más baja, pero con anuncios. Lo hicieron al revés.

Vía: Amazon