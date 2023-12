Kevin Spacey ataca a Netflix por House of Cards

En el 2017, Kevin Spacey fue acusado de abuso y acoso sexual, algo que destruyó la carrera del actor durante años. Sin embargo, justamente en el 2023 estos casos llegaron a su fin, señalando a Spacey como inocente. De esta forma, y como sucede cada año, el actor le ha vuelto vida a su personaje de House of Cards para arremeter en contra de Netflix.

Hace un par de días, Spacey compartió un video en donde reinterpretó a Frank Underwood, su personaje de House of Cards, para emitir un mensaje por la navidad y, en esta ocasión, dejar en claro que Netflix no sería el gigante que es hoy en día sin él, y no está contento con la decisión de despedirlo cuando se dieron a conocer sus acusaciones que tomó la compañía. Esto fue lo que comentó:

“Los puse en el mapa y ellos intentaron enterrarme a mí. Es extraño que hayan decidido cortar públicamente los lazos conmigo solo por acusaciones, acusaciones que ahora se ha demostrado que son falsas. Ninguna duda de que Netflix existe gracias a mí”.

En el 2013, House of Cards, junto a Orange is the New Black, se convirtió en una de las primeras grandes producciones de streaming. Ese mismo año, los Premios Emmy reconocieron esta serie al otorgarle nueve nominaciones, convirtiéndola en el primer show de streaming con una posición dentro de esta premiación. Es innegable que House of Cards fue muy importante para Netflix.

Sin embargo, en el 2017, durante la quinta temporada, las demandas de acoso y abuso en contra de Kevin Spacey se dieron a conocer, lo cual resultó en el despido del actor, algo que no fue de su agrado. Si bien la carrera de Spacey entró en una pausa que duró múltiples años, y entró en un periodo en donde se vio envuelto en múltiples escándalos, este mismo año llegaron a su fin varios casos en su contra.

Después de no presentar las suficientes pruebas en su contra, los juicios en contra de Spacey terminaron a su favor. Sin embargo, su reputación sigue manchada. Tan solo este año, el Cinema de Londres canceló el estreno mundial Control, un thriller de ciencia ficción, después de enterarse de que el actor formaba parte del elenco. Junto a esto, parece que nadie está dispuesto a contratar a Spacey una vez más, y parece que los únicos roles que puede obtener son en producciones pequeñas, ya que recibió su primer papel cinematográfico en una película independiente italiana de bajo presupuesto titulada L’uomo Che Disegnò Dio. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el caso de Kevin Spacey aquí.

Nota del Editor:

Sin importar cuáles sean los resultados, hay queda la duda de lo que en realidad pasó. De cualquier forma, el daño ya está hecho y la reputación del actor parece haber caído a un grado en el que solo puede mantenerse con vida, y nunca salir del hoyo en el que se encuentra.

Vía: Kevin Spacey