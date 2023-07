Estos son los retrasos que sufren películas de Sony

Sony Pictures ha realizado cambios significativos en las fechas de lanzamiento de sus próximas películas, incluyendo “Kraven the Hunter” y “Spider-Man: Beyond the Spider-Verse“. Los retrasos se producen debido a huelgas sindicales que afectan el negocio diario de Hollywood, y el conflicto con SAG-AFTRA dificulta especialmente la apertura de importantes películas de otoño sin la participación de talento estelar.

La esperada película de Marvel protagonizada por Aaron Taylor-Johnson, “Kraven“, se pospone al 30 de agosto de 2024, en lugar de la fecha prevista del 6 de octubre de este año. La postergación hasta el próximo Día del Trabajo es crucial, según fuentes del estudio, ya que el protagonista, Taylor-Johnson, necesitaría realizar una gira de prensa mundial para promocionar el proyecto de acción visceral en poco más de dos meses.

“Spider-Man: Beyond the Spider-Verse“, la tercera película de la exitosa franquicia animada de Lord y Miller, ha quedado sin fecha de estreno. Se suponía que se estrenaría el 29 de marzo de 2024. Según una fuente de Sony, debido a las órdenes de paro laboral del sindicato, el elenco de voces no puede completar la grabación de diálogos a tiempo para el estreno de primavera. Se espera que se anuncie una nueva fecha en las próximas semanas.

La secuela planificada de “Ghostbusters: Afterlife“, protagonizada por Paul Rudd y que recaudó más de 200 millones de dólares en la taquilla mundial en 2021, ha sido retrasada desde su fecha original del 20 de diciembre de 2023 hasta el fin de semana de Pascua del próximo año (29 de marzo de 2024).

El reinicio de “Karate Kid” también ha sido pospuesto del 7 de junio de 2024 al 13 de diciembre de 2024, y el proyecto de Blumhouse “They Listen” ha sido retirado de su fecha prevista del 30 de agosto de 2024.

Sin embargo, los cambios de fechas de estreno de Sony no son solo retrasos. Los fanáticos de Dakota Johnson podrán disfrutar de su parte en el universo de Spider-Man, “Madame Web”, el Día de San Valentín de 2024 (dos días antes de la fecha original del 16 de febrero). “Venom 3” también ha recibido una fecha de lanzamiento para el 12 de julio de 2024, y “Bad Boys 4” está programada para el 14 de junio de 2024.

El próximo lanzamiento más inmediato del estudio es “Gran Turismo“, una biopic deportiva protagonizada por David Harbour, Orlando Bloom y Archie Madekwe. Originalmente prevista para estrenarse ampliamente el 11 de agosto, el equipo de distribución de Sony apuesta por las pruebas tempranas de audiencia y el boca a boca para ayudar a que la película tenga un buen estreno. El estudio estrenará “Gran Turismo” en cines selectos durante los fines de semana del 11 y 18 de agosto, y luego se expandirá ampliamente el 25 de agosto.

Según ha informado Variety desde que comenzó el conflicto con SAG-AFTRA hace tres semanas, el juego de fechas de estreno de Sony es solo la punta del iceberg en cuanto a los retrasos relacionados con las huelgas. Con las producciones paralizadas y las estrellas fuera del circuito promocional, es probable que más grandes estudios actualicen las fechas de lanzamiento (como ya ha sido el caso en Warner Bros., que según Variety está considerando posponer la épica de ciencia ficción “Dune 2” hasta 2024).

Vía: Variety

Nota del editor: Sinceramente pensé que esta huelga se iba a resolver pronto. Me siento mal por la situación por la que pasan los escritores y los actores, después recuerdo cómo están los sueldos en México y me siento peor.