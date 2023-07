Nuevo poster para anunciar temporada 2 de Loki

Marvel Studios presentó el póster de la temporada 2 de Loki, que comenzará a transmitirse en Disney+ el 6 de octubre, o en 100,000 minutos, si quieres ser técnico. El póster, que Marvel compartió en Twitter este viernes, muestra las muchas variantes de Loki corriendo alrededor de la esfera del reloj de Miss Minutes, quien está ubicada en un reloj de bolsillo.

Representa al Dios del Engaño quedándose sin tiempo, literalmente, para encontrar a Sylvie, Ravonna y Miss Minutes después de los eventos de la primera temporada. Al final de la temporada 1, Loki (Tom Hiddleston) y Sylvie (Sophia Di Martino) se dirigen a la Ciudadela al Fin de los Tiempos para enfrentar a Él Quien Permanece (también conocido como Kang el Conquistador), un científico del siglo 31 que creó la Autoridad de Variación Temporal (TVA) para evitar que se forme un nuevo multiverso y para evitar que sus variantes vuelvan a existir después de que él pusiera fin a una guerra multiversal entre ellos.

Después de darle la opción entre matar a Él Quien Permanece y arriesgarse a otra guerra multiversal, o reemplazarlo como el supervisador de la TVA y una línea de tiempo única, Sylvie lo mata y envía al reacio Loki de regreso a la TVA, creando un multiverso que la organización no puede podar de ninguna manera.

Owen Wilson y Gugu Mbatha-Raw volverán a interpretar sus papeles como Mobius M. Mobius y Ravonna Renslayer, respectivamente, mientras que Tara Strong regresará para dar voz a Miss Minutes. Se espera que Jonathan Majors vuelva a interpretar a Kang, pero enfrenta cargos de abuso doméstico. Justin Benson y Aaron Moorhead dirigieron la mayoría de la temporada 2 después de trabajar juntos en Moon Knight, otra serie original de MCU en Disney+.

Vía: IGN

Nota del editor: Me aburrí del MCU pero siempre he tenido curiosidad por ver esta serie, aunque los primeros dos capítulos no me atraparon, estoy dispuesto a darle una nueva oportunidad.