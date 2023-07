Acusaciones de encubrimiento y negativas del Pentágono Un testigo hizo varias sorprendentes alegaciones sobre el gobierno de EE. UU. y los ovnis, pero persisten dudas sobre su testimonio clave. En una escena que recordaba a una película de ciencia ficción, el Congreso de EE. UU. celebró una audiencia pública sobre las afirmaciones de que el gobierno está ocultando su conocimiento de los ovnis.

Como era de esperar, la audiencia generó un gran interés en EE. UU. y en todo el mundo, ya que escuchó a tres testigos clave, entre ellos David Grusch, un exfuncionario de inteligencia denunciante que en junio afirmó que EE. UU. posee vehículos alienígenas “intactos y parcialmente intactos”.

Los ovnis se han convertido en una noticia destacada en los últimos años. El ejército de EE. UU. afirma que está investigando activamente el pequeño número de avistamientos para los cuales no hay una explicación obvia. A medida que avanzaba la audiencia, no hubo nuevas revelaciones sobre extraterrestres, pero sí sorprendentes acusaciones de los testigos y una sensación general de que existe un encubrimiento en algún lugar del gobierno de EE. UU., aunque con escepticismo sobre si tiene que ver con “hombrecitos verdes”.

Aquí están los puntos clave: Alegaciones de encubrimiento David Grusch dijo a la audiencia que el gobierno de EE. UU. llevó a cabo un programa “multidécadas” que recopiló y trató de ingeniar inversamente ovnis estrellados. Grusch, quien lideró el análisis de fenómenos anómalos inexplicables (UAP) dentro de una agencia del Departamento de Defensa de EE. UU. hasta 2023, afirmó que se le negó el acceso a programas secretos del gobierno sobre ovnis y que ha enfrentado represalias “muy brutales” como resultado de sus acusaciones. Aseguró tener conocimiento de “personas que han sido perjudicadas o heridas” en el curso de los esfuerzos del gobierno para ocultar información sobre ovnis.

Indicios de violencia El congresista Tim Burchett preguntó a Grusch si tenía algún conocimiento personal de personas que habían sido perjudicadas o heridas en los esfuerzos por encubrir o ocultar la tecnología extraterrestre. Grusch respondió: “Sí”.

Burchett preguntó a Grusch si había oído hablar de alguien que hubiera sido asesinado. El exfuncionario de inteligencia respondió: “Derivé a las personas con ese conocimiento a las autoridades correspondientes”.

Negativas del Pentágono Sin embargo, el Pentágono ha negado las afirmaciones de Grusch sobre el encubrimiento. En un comunicado, un portavoz del Departamento de Defensa dijo que los investigadores no habían descubierto “ninguna información verificable que respalde las afirmaciones de que existieron o existen actualmente programas sobre la posesión o ingeniería inversa de materiales extraterrestres”.

Otros testigos en la audiencia fueron David Fravor, un excomandante de la Marina que recordó haber visto un objeto extraño en el cielo mientras realizaba una misión de entrenamiento en 2004. Ryan Graves, un piloto retirado de la Marina que fundó Americans for Safe Aerospace, una organización sin fines de lucro sobre UAP, afirmó que vio UAP en la costa del Atlántico “todos los días durante al menos un par de años”.

Los avistamientos no eran “raros o aislados” y estaban siendo presenciados por tripulaciones aéreas militares y pilotos comerciales “cuyas vidas dependen de una identificación precisa”, dijo Graves.

Graves dijo que los objetos UAP habían sido detectados “esencialmente donde se llevan a cabo todas las operaciones navales en todo el mundo”. Cuando se le preguntó si había características comunes en los UAP citados por diferentes pilotos, Graves dijo que los avistamientos eran principalmente de “cubos de color gris oscuro o negro dentro de una esfera transparente” donde “el ápice o las puntas del cubo tocaban el interior de la esfera”.

Persisten las dudas No todos quedaron convencidos por el testimonio de Grusch. En ocasiones, pareció menos colaborativo bajo juramento de lo que había sido en entrevistas con los medios.

En una entrevista con NewsNation en junio, Grusch afirmó que el gobierno tenía naves extraterrestres “muy grandes, como del tamaño de un campo de fútbol”, mientras que a Le Parisien, un periódico francés, le dijo que EE. UU. tenía posesión de una nave similar a una campana que el gobierno de Benito Mussolini había recuperado en el norte de Italia en 1933.

El miércoles, se mostró reacio a dar detalles sobre esas afirmaciones, citando problemas de seguridad.

Garrett Graff, un periodista e historiador que está escribiendo un libro sobre la búsqueda del gobierno de ovnis, tuiteó: “Es muy interesante para mí que Dave Grusch no esté dispuesto a afirmar y repetir bajo juramento en las #UFOHearings las afirmaciones más explosivas y extravagantes de su entrevista con NewsNation. Parece que está evitando cuidadosamente repetirlas”.

Legislación en camino En sus palabras de cierre, el congresista republicano Glenn Grothman describió la audiencia como “iluminadora” y dijo que creía que seguirían legislaciones.

Grothman, presidente del subcomité de la Cámara sobre seguridad nacional, frontera y asuntos exteriores, dijo: “Obviamente, creo que varios de nosotros esperamos obtener algunas respuestas en un ambiente más confidencial. Supongo que surgirá alguna legislación a partir de esto”.

Vía: The Guardian

Nota del editor: No entiendo por qué no se pueden decir las cosas como son, al decir que hay restos biológicos “no humanos” en los restos de un objeto estrellado, estos pueden ser restos animales, si ya se declaró que son restos biológicos extraterrestres, ok, estamos hablando de otra cosa, al final, la verdad es que me importa más saber cómo hacen la mantequilla de maní.