Hombre sale furioso de ver Spider-Man: Across the Spider-Verse

La semana pasada por fin se ha estrenado una de las cintas más esperadas del año, Spider-Man: Across the Spider-Verse, la cual ha sido muy bien recibida por parte de la cítrica y los seguidores. Sin embargo, todo proyecto debe tener a alguien que esté en contra, y desgraciadamente esta entrega no se ha salvado de este tipo de público.

Hace poco en una de las funciones de la película, un usuario dio a conocer su descontento por esta producción de Sony Pictures, pues tras terminar la escena final le gritó a la pantalla algunos insultos que están fuera del entendimiento. Esto ha sido de la gracia de quienes se encontraban en el lugar, razón por la cual grabaron el momento y lo subieron a TikTok.

Aquí el video:

Al final el hombre realmente no afectó a las demás personas ni nada parecido, solo dio a expresar su descontento con la cinta que tendrá su continuación correspondiente en marzo del próximo año. Además, algunos se lo tomaron con humor, mencionando que se quedaron justo igual al terminar la cinta, dado que todo termina en una especie de gancho para el espectador.

Recuerda que Spider-Man: Across the Spider-Verse ya está disponible en cines.

Vía: TikTok

Nota del editor: La verdad no pasa nada si no se mete con nadie más que esté disfrutando la cinta, cada quien es capaz de expresar su opinión, siempre y cuando no afecte a terceras. A mí me pareció un proyecto excepcional.