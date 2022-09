Estos son los memes que dejó el Nintendo Direct de septiembre

El día de hoy se llevó a cabo un nuevo Nintendo Direct, un sube y baja de emociones que seguro deleitó a los fans, y a la vez, generó algunos memes debido al gran número de juegos de granja con RPG. También se incluyen cosas relacionadas a Fire Emblem, Kirby, Pikmin, entre otros títulos que estuvieron presentes durante la transmisión especial.

Aquí te dejamos los comentarios:

You think Nintendo hired a real farmer to teach all these anime characters the ropes? #NintendoDirect #Farming pic.twitter.com/EwhkiZhwfW

While watching the Nintendo direct i got told to stfu so many times the phrase means nothing to no more. pic.twitter.com/V9bfxq1YKb

Can’t believe they didn’t announce Scrunt on today’s Nintendo Direct. We want answers!! pic.twitter.com/H3ZdihQLOb

And they'll still believe the rumor guys on the next #NintendoDirect hype cycle.

How many Directs is that now with the same lies? No Wind Waker, no Twilight Princess, No Metroid Prime. pic.twitter.com/CCTd5wtIcE

— The Redcipe (@TheRedcipe) September 13, 2022