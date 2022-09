EA y Koei Tecmo anuncian colaboración

Gracias a los EA Originals, la compañía ha tenido la oportunidad de experimentar con algunas ideas que muchos podrían no asociar con los responsables de FIFA, esto incluso les otorgó el GOTY el año pasado gracias a It Takes Two. De esta forma, recientemente se reveló una colaboración con Koei Tecmo y Omega Force, los desarrolladores de la serie de Warriors, con el objetivo de crear una nueva propiedad.

Por medio de un comunicado, se reveló que EA, Koei Tecmo y Omega Force han formado una nueva alianza con el objetivo de crear el siguiente gran juego de cacería, el cual tendrá un presupuesto AAA. Lamentablemente, fuera de la siguiente imagen promocional, por el momento no hay más información al respecto.

Esto fue lo que comentó Yosuke Hayashi, vicepresidente ejecutivo de KOEI TECMO GAMES CO, LTD, sobre esta colaboración:

“Es un honor asociarme con EA Originals y contar con el apoyo de un equipo con un historial tan increíble en el lanzamiento de nuevos juegos innovadores. El equipo de EA adopta por completo nuestra independencia creativa y se ha convertido en un socio invaluable que ofrece soporte tanto para el desarrollo como para la publicación. Agregar los recursos globales de EA con los nuestros nos ayudará a presentar un nuevo tipo de juego de caza a una audiencia global de jugadores y expandir nuestro alcance a los mercados globales. Tengo muchas ganas de que llegue el día en que los jugadores de todo el mundo puedan jugar este nuevo juego”.

Por su parte, Jeff Gamon, director general de EA Partners, señaló:

“Sobre la base del increíble éxito de EA Originals, que incluye los lanzamientos recientes de It Takes Two y Knockout City, estamos encantados de asociarnos con el increíblemente talentoso equipo de Omega Force. Han elevado el género de la caza al siguiente nivel, fusionando su probado talento para el juego de combate con mecánicas inesperadas e innovadoras. Estamos ansiosos por presentar su nueva e innovadora aventura al mundo a finales de este mes”.

Esperemos que más información sobre esta colaboración esté disponible lo más pronto posible. En temas relacionados, It Takes Two llegará a Nintendo Switch este mismo año.

