Estos son los Games With Gold del mes de julio

El mes de julio está a punto de llegar, razón por la cual las compañías de videojuegos ya están dando a conocer los juegos que van a obsequiar a los usuarios que sigan un mes más suscritos a sus membresías en línea. PlayStation ya dio el primer paso hace unas horas atrás, y ahora es el turno de los Games With Gold de plataformas Xbox.

Los títulos en cuestión son ni más ni menos que Darkwood (el cual estará disponible a partir del 1º de julio) y When The Past Was Around (Se podrá descargar a partir del 15 de julio). Ambos juegos de corte independiente que tienen su público correspondiente, teniendo así la forma de llegar a nuevos usuarios que en su momento no los pudieron probar.

Aquí una sinopsis de cada juego:

Darkwood: Vaga de día, sobrevive a la noche. Darkwood es un tipo diferente de juego de terror de supervivencia que genera tensión a través de una atmósfera de combustión lenta sin depender de los sustos de salto. Mientras sale el sol, explora un mundo abierto de bosques corruptos para buscar armas y materiales. Una vez que se ponga el sol, tendrás que esconderte rodeado de las trampas y barreras que puedas construir y rezar para poder esconderte o luchar contra las criaturas que emergen en la oscuridad. Buena suerte para pasar la noche con el cuerpo y la mente intactos.

Recuerda que estos juegos solo se pueden adquirir con una suscripción de Xbox Live Gold.

Vía: Xbox news

Nota del editor: Estos juegos no sé si vayan a cumplir las exigencias de los suscriptores, parece que se está buscando un camino que quiere llevar a la gente para que se meta de lleno a Game Pass y podría funcionar.