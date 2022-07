Esta es la escena que se eliminó de Guardianes de la Galaxia Vol. 1

Parece broma, pero la película que dio origen a los Guardianes de la Galaxia se estrenó hace ocho largos años, misma que contó un giro de comedia que le gustó bastante a los fanáticos. Sin embargo, y como todo obra de cine, cuenta con escenas eliminadas, y ahora el director de la cinta, James Gunn, nos ha dado un vistazo hacia una de las mencionadas.

Concretamente, la escena que se quitó ve al personaje de Groot como protagonista, haciendo una recreación tal cual de la pintura de Leonardo Da Vinci, “La última cena”, en la cual se ve a Jesús con sus Apóstoles. Solo que en esta ocasión, el ser hecho de madera tiene el papel del mesías, junto a algunos extraterrestres que le hacen compañía.

Aquí puedes ver la imagen:

Groot's Last Supper. Screenshot from the original Guardians, which I cut from the final film. #GotG pic.twitter.com/bIRKQlFmUZ

— James Gunn (@JamesGunn) July 7, 2022