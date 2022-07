El extenso universo de Marvel en los cómics permite que múltiples historias y villanos logren vincularse sin muchos problemas. Sin embargo, cuando hablamos del MCU, las cosas se complican un poco. Gracias a que Sony tiene los derechos de Spider-Man y sus personajes en la pantalla grande, es muy raro escuchar alguna referencia a elementos como el Simbionte, más allá de una mención a Peter Parker. Sin embargo, parece que esto está a punto de cambiar, y todo se debe gracias a Thor: Love and Thunder.

En la nueva película de Thor podemos ver a Gorr, un villano que utiliza la Necrosword como herramienta de destrucción. Aunque en la película no se menciona su origen, en el cómic de King in Black se revela que esta arma fue creada por Knull, el Dios de los Simbiontes. Para recordar, los simbiontes son una especie de parásitos alienígenas, y su miembro más famoso es Venom, uno de los enemigos principales de Spider-Man.

Aunque los detalles sobre qué tanto puede usar Marvel Studios en sus películas son escasos, recordemos que al final de Spider-Man: No Way Home vimos un pequeño simbionte de Venom quedarse en el universo del MCU. Si bien la relación entre la Necrosword y los Simbiontes es bastante clara en los cómics, es probable que este sea un tema que no logre aclararse en las películas de Marvel, al menos por el momento.

Nota del Editor:

Aunque sería genial que los términos, conceptos y personajes de Spider-Man se puedan usar en el MCU, para evitarse problemas con Sony seguramente se ha optado por dejar información interesante de lado. Con suerte, en un futuro esto cambie, pero por el momento la Necrosword es simplemente una espada mágica y ya.

