¿Cuál es la mejor plataforma de streaming en México?

En la actualidad hay muchas plataformas de streaming en nuestro día a día, con contenido variado que puede enganchar a todos tipos de público, pero siempre hay una que llama más la atención. Así que a continuación, te hablaremos de cuál es su precio y el contenido que llevan para que lleguemos a un veredicto en cuanto a la combinación de ambos factores.

Blim

Esta plataforma cuenta con contenido meramente mexicano. Novelas, series y demás programas. En algunas ocasiones le llega contenido extranjero. Pero eso sí, lo de Televisa no se encuentra en ningún otro lado.

Su precio es de $109 pesos al mes. Si tienes Izzi te descuentan $20 pesos.

Star Plus

Esta es una división de Disney Plus que solo se implementó en algunas regiones. Lleva todas las temporadas de Los Simpson. The Walking Dead, la saga de Alien y también las películas de Deadpool. Por su parte, se puede ver el contenido deportivo de ESPN.

Cuesta $200 pesos al mes. Pero con Disney Plus cuesta $250 pesos en combo.

Disney Plus

Aquí se pueden encontrar todas las producciones de Disney, las cuales implican las series, películas y más que se van añadiendo poco a poco. Por su parte, está todo el mundo cinematográfico de Marvel. Incluso dentro de algunos días van a llegar las películas de Spider-Man.

Cuesta $159 pesos al mes. Con Star Plus en combo tiene un precio de $250 pesos.

Youtube Premium

Aquí puedes acceder a un catálogo que va en crecimiento, a eso se le añade que ya no te saldrán anuncios en los diferentes videos de la plataforma. Además, se puede acceder a la parte de música para escuchar a tus artistas favoritos. Y como broche de oro, se pueden descargar los videos para verlos sin necesidad de usar internet.

Claro, su contenido es muy escaso en comparación a otros servicios.

Tiene un precio de $119 pesos al mes.

Apple TV

Esta plataforma abunda series originales, en algunas de ellas se cuentan con artistas de gran calibre como Tom Hanks. Aunque es una de las menos populares debido a que no pagan por licencias a terceros para meter nombres famosos de series o marcas. Sin embargo, cuenta con algunas series respetables.

Cuesta $69 pesos al mes. Aunque si recientemente adquiriste un producto de Apple, es probable que te regalen algunos meses de prueba.

Paramount Plus

Esta plataforma tiene un contenido muy limitado pero que vale la pena, aquí podemos encontrar los shows de Nickelodeon, iCarly, la serie de Halo y hasta shows inéditos como el Campamento Coral de Bob Esponja. De igual manera, llegarán películas de gran calidad como Top Gun: Maverick en un futuro, así que esperar puede valer bastante la pena.

Tiene un precio de $79 pesos al mes.

Claro Video

Esta plataforma cuyo dueño es Grupo Carso, tiene mucho contenido por ofrecer que va desde series, películas, anime y más programas de variedad. Incluso, es uno de los más usados en México gracias a que lo ponen al alcance de la mano. Está casi a la par con Netflix.

Cuesta $99 pesos al mes.

Cinépolis Klic

Este servicio de la cadena de cines más grande del país tiene un gran catálogo de películas. Pero la única desventaja es que se debe pagar de forma individual por cada una. Aún no hay un paquete con acceso a toda la librería y eso podría ser su talón de Aquiles.

Hay cintas con rentas de $25 hasta los $99 pesos.

Netflix

Esta sin duda podría ser la reina de las plataformas por excelencia, dado que cuenta con programas variados, ya sean producciones originales de calidad o de marcas de terceros. Sin embargo, en estos últimos meses han estado cambiando de políticas y aumentando precios constantemente.

Cuesta $129 pesos al mes en su paquete básico.

HBO Max

Una de las plataformas que llegó para sorprender en el 2021 fue HBO Max. Dado que cuenta con una gran librería de películas. Concretamente todo lo de Warner Bros. , aquí están los Looney Tunes, Scooby-Doo, DC Cómics, el Monsterverse, Harry Potter y más. Claro, faltan algunas producciones importantes, pero vale la pena echarle el ojo a series como Euphoria.

Tiene planes desde $99 pesos al mes.

Prime Video

Este servicio es uno de los que más se ha acercado a Netflix, puesto que poco a poco se va haciendo con exclusivas interesantes que van desde las películas de Evangelion, The Boys, How I Met Your Mother y más. Además series como la de God of War ya están en planeación, y no se diga de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder para septiembre.

La única desventaja que tiene, es que te rentan algunas películas de forma individual a precios un tanto exagerados. Incluso una suscripción a competidores cuesta más barata en comparación. Pero no se niega para nada que también tiene los envíos gratis y Amazon Music.

Cuesta $99 pesos al mes o $899 al año.

¿Qué te pareció? ¿Qué plataforma usas con más frecuencia? Dinos en comentarios.