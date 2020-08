Epic se burla de Apple como venganza por remover Fortnite de la App Store

Hace unos minutos, Apple decidió eliminar Fortnite de la App Store después de que Epic Games ofreciera pagos directos para compras dentro del juego, algo que va en contra de las normas de esta tienda digital. Como consecuencia, sus desarrolladores anunciaron el estreno de un corto dentro de Fortnite que buscará burlarse de Apple.

Por allá de 1984, Apple lanzó un icónico comercial con el cual anunciaron la Macintosh original. Ahora, Epic anunció su propia versión de este comercial que tendrá como nombre Nineteen Eighty-Fortnite. A continuación puedes ver el comercial original:

“Fortnite Party Royale estrenará un nuevo corto: Nineteen Eighty-Fortnite.”

Fortnite Party Royale will premiere a new short: Nineteen Eighty-Fortnite. Join us at 4PM ET. pic.twitter.com/BWvndK3gDt

