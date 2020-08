Epic Games ha emitido una demanda en contra de Apple

Hace unos momentos se dio a conocer que Apple removió Fortnite de la App Store, debido a la inclusión de una tienda dentro del juego que evadía la tarifa estándar del 30% de la compañía de la manzana. Tras este evento, Epic Games ha emitido una demanda legal en contra de Apple.

En el documento emitido por Epic Games momentos después del comunicado de Apple, la compañía responsable por Fortnite comenta:

“Epic presenta esta demanda para poner fin a las acciones injustas y anticompetitivas de Apple, que Apple emprende para mantener ilegalmente su monopolio en dos mercados distintos de miles de millones de dólares: (i) el mercado de distribución de aplicaciones de iOS y (ii) el mercado de procesamiento de pagos en aplicaciones de iOS. Epic no busca una compensación monetaria de este Tribunal por las lesiones que ha sufrido. Epic tampoco busca un trato favorable para sí misma, una sola empresa. En cambio, Epic busca medidas cautelares para permitir una competencia justa en estos dos mercados clave que afectan directamente a cientos de millones de consumidores y a decenas de miles, si no más, de desarrolladores de aplicaciones third party.

Epic Games has filed legal papers in response to Apple, read more here: https://t.co/c4sgvxQUvb

— Fortnite (@FortniteGame) August 13, 2020