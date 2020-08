Ghost of Tsushima ya es el juego de esta generación mejor calificado por los usuarios

La generación actual de consolas ha tenido grandes lanzamientos como Red Dead Redemption 2, The Last of Us 2, God of War, Spider-Man, entre otros. Sin embargo, ninguno ha tenido el gran recibimiento por parte de los fans como el juego recién estrenado por Sucker Punch. Así es, Ghost of Tsushima no solo fue un éxito con la crítica, sino también con la comunidad.

Al momento de redactar esta nota, Ghost of Tsushima tiene una calificación por parte de los usuarios de 9.3 en Metacritic, pero lo más impresionante de este dato es que lo logra con más de 15 mil reseñas de los jugadores, esto habla de la gran aceptación que ha tenido el título alrededor del mundo.

Al compararse con otros videojuegos resulta vencedor, por ejemplo, The Witcher 3: Wild Hunt tiene una reseña de 9.2 en PS4, otro caso es el de Superliminal que tiene 9.5, sin embargo, únicamente tiene 684 reseñas y su versión de PS4 tiene 6 de calificación, quitándole valor a su número en PlayStation.

Este análisis lo único que hace es resaltar el enorme juego que es Ghost of Tsushima y esperamos en un futuro una potencial secuela. Si todavía no has comprado Ghost of Tsushima, entonces te recomendamos echarle un vistazo a nuestra reseña escrita para que veas por qué no debes saltarte este título.

Via: Forbes