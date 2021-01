El Tiempo Contigo ha llegado a YouTube, con todo y doblaje al español latino

Weathering With You, o El Tiempo Contigo, es una de las películas de anime más aclamadas de los últimos años. Sin embargo, no muchas personas han tenido la oportunidad de ver esta cinta. Afortunadamente, esto se ha vuelto más fácil, ya que el largometraje más reciente de Makoto Shinkai ya está disponible en YouTube, con todo y doblaje al doblaje español latino.

Recordemos que esta cinta llegó a los cines de México en 2020, pero considerando la pandemia, no muchas personas tuvieron la oportunidad de disfrutar de El Tiempo Contigo en la pantalla grande. De esta forma, puedes comprar la película de forma digital y en HD a $175 pesos en YouTube, o rentarla por $60 pesos. Esperemos que plataformas como Netflix o Prime Video agreguen esta cinta a su catálogo en un futuro.

Aunque por el momento no sabemos cuál será la siguiente película de Makoto Shinkai, el director de Your Name y Weathering With You ha compartido un pequeño adelanto de su siguiente trabajo. Esperemos tener más información sobre este creativo japonés en un futuro.

Vía: YouTube