El director de Your Name comparte el primer adelanto de su próximo trabajo

Makoto Shinkai, la mente creativa detrás de las aclamadas Your Name y Weathering With You, parece que ya está trabajando en su siguiente gran proyecto. Desde el estreno de su última cinta animada en 2019, el director se ha mantenido en silencio sobre su próximo largometraje, afortunadamente, esto cambió recientemente.

Por medio de Twitter, Shinkai compartió un boceto de su siguiente gran proyecto. Por el momento se desconoce mucho sobre este desarrollo. Si bien es fácil asumir que se trata de una película, el director también ha realizado comerciales y cortos, así que el adelanto que compartió podría referirse a cualquiera de estas tres opciones.

Esto fue lo que comentó Shinkai en Twitter:

“Recientemente, estuve en mi habitación trabajando en storyboards, pero mis ojos están más borrosos y más pesados que en el trabajo anterior”.

Considerando que entre Your Name y Weathering With You hubo un periodo de desarrollo de tres años, es posible que el mismo ciclo se repita y en 2022 veamos la siguiente gran película del director, la cual seguramente nos contará una historia de amor imposible entre dos jóvenes japoneses, algo que Shinkai es experto al ver su previo trabajo.

Vía: Makoto Shinkai