¡Netflix ya está trabajando en un anime de Tomb Raider!

Netflix se prepara para expandir su oferta de anime con dos producciones bastante interesantes. El día de hoy, la plataforma de streaming reveló que una serie King Kong y otra de Tomb Raider ya están en producción.

De estas, la más llamativa es la de Tomb Raider, la cual se llevará a cabo después de los eventos de la más reciente trilogía de Crystal Dynamics y Eidos Montréal. Sin embargo, no estará relacionada con las nuevas películas protagonizadas por Alicia Vikander. De esta forma, podemos esperar una historia más madura, pero conservando algunos de los elementos clásicos de la serie.

Esto fue lo que comentó Netflix:

The most iconic heroine in video games is jumping to animation! Tomb Raider is a new anime series from @Legendary following Lara Croft after the events of the video-game reboot trilogy.

— NX (@NXOnNetflix) January 27, 2021