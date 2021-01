En 2006, Core Desing, el estudio que se encargó de crear la serie de Lara Croft, estaba trabajando en un remake del título original, el cual llegaría a PSP para celebrar el décimo aniversario de la serie, conocido como Tomb Raider 10th Anniversary. Aunque este proyecto estaba casi terminado, el juego fue cancelado, y Eidos optó por publicar Tomb Raider: Anniversary de Crystal Dynamics un año más tarde. Afortunadamente, el trabajo de Core Desing no se perdió, y actualmente puedes disfrutar de este título en PC.

Aunque Core Desing intentó convertir el proyecto cancelado en un juego de Indiana Jones para PSP, esta idea tampoco llegó a completarse. Sin embargo, el trabajo de este estudio se conservó por más de una década, y recientemente ha resurgido en Internet Archive el desarrollo que muchos creían perdido. Aquí podemos encontrar modelos, niveles, herramientas, texturas, código, y básicamente todo lo que se necesita para correr Tomb Raider 10th Anniversary en PC.

Aunque esta versión carece de enemigos, sí podemos mover a Lara con libertad, explorar niveles como la Mansión Croft, Perú y Grecia. Lo mejor de todo, es que ya puedes disfrutar de este juego, lo único que necesitas hacer es descargar un zip desde Internet Archive y seguir los pasos descritos en su web para instalar correctamente el juego y aplicarle un parche. De igual forma, puedes hacer uso de Visual Studio y Maya 7.0 para indagar un poco más en los materiales de este proyecto.

Si recordar el pasado no es tu estilo, te recordamos que ya puedes descargar Shadow of the Tomb Raider en PS4 y PS5 gracias a los juegos de PS Plus para enero.

Vía: PC Gamer