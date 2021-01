El esperado demo de Monster Hunter Rise llega hoy a Nintendo Switch

Como ya les habíamos comentado, el día de hoy se llevó a cabo una presentación especial de Monster Hunter Rise, en donde se reveló que el esperado demo del juego llega hoy a la eShop del Nintendo Switch, y cuenta con una gran cantidad de contenido.

El demo nos ofrece cuatro misiones ambientadas en el área de Shrine Ruins: una misión para principiantes, otra intermedia, y dos que sirven como tutoriales. De igual forma, 14 tipos de armas están disponibles. En cuanto al multiplayer, este se puede jugar tanto en línea como localmente.

Take control.

Harness the power of the mightiest monsters with Wyvern Riding!#MHRise Demo available on #NintendoSwitch January 8. pic.twitter.com/zvCjH1Wzvu

— Monster Hunter (@monsterhunter) January 7, 2021