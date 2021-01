¡King Kong tendrá un anime producido por Netflix!

El día de hoy, Netflix anunció una colaboración con Legendary, con la cual tienen planeada la producción de dos animes bastante interesantes. Uno de estos está basado en Tomb Raider, y el segundo en Skull Island, el reboot de King Kong que vimos en el cine hace cuatro años.

En Skull Island, podremos ver las aventuras de un grupo de sobrevivientes que llegan por error a la terrorífica isla. Powerhouse Animation, el estudio detrás de Castlevania, está trabajando en este proyecto. De igual forma, contamos con la participación de Brian Duffield, conocido por Underwater y The Babysitter, quien escribirá y será productor ejecutivo. Esto es lo que ha mencionado Netflix al respecto:

A shipwrecked crew, an island of monsters, and one king to rule them all. Skull Island is a new anime series set in @Legendary’s Monsterverse from @PowerhouseAnim.

