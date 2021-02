El PS5 llegará a China en la primavera de este año

El mercado de China ha crecido tanto en los últimos años, al grado que ya es considerado uno de los más importantes en la industria de los videojuegos. De esta forma, no debería ser una sorpresa escuchar que Sony desea ver al PS5 en las tiendas de este país, algo que sucederá en los próximos meses.

De acuerdo con Daniel Ahmad, analista de Nikko Partners y especialista en el mercado de China, Tatsuo Eguchi y Soeda Takehito, presidente y vicepresidente respectivamente de Sony Interactive Entertainment Shanghai, han revelado que el PS5 llegará a este país asiático durante el segundo trimestre del año actual. De esta forma, los jugadores chinos por fin podrán conseguir un PS5 de forma oficial entre abril y junio de 2021.

PlayStation 5 hardware was originally approved for sale back in December and final preparations are currently underway, including the relevant approval of software.

The PS4 originally launched in March 2015 for China, so PS5 will be faster. https://t.co/nmECC9GRMk

