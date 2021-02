Los fans de WandaVision enfurecen después de que Twitter dio spoilers de la serie

Una vez más los spoilers han arruinado la experiencia de varias personas. Como ya es costumbre cada viernes, la serie de WandaVision llegó a causar revuelo en Twitter. En esta ocasión, la aparición de un personaje clásico del MCU rompió el internet, y varias personas que no habían tenido la oportunidad de ver el capítulo cinco en ese momento, enfurecieron después de que la gran sorpresa del episodio fuera el tema principal de esta red social.

CUIDADO. Spoilers a continuación.

Similar al final de la segunda temporada de The Mandalorian, en el más reciente episodio de WandaVision apareció un personaje que no muchos fans esperaban. Nos referimos a Pietro, solo que en esta ocasión interpretado por el actor Evan Peters, quien le dio vida a este héroe en las películas de X-Men. Sin duda alguna, un momento que no muchos esperaban, pero que también fue compartido en Twitter, al grado de ser tendencia mundial.

I swear to god if I open up twitter trends and get spoiled for wandavision AGAIN I'LL- pic.twitter.com/FQg5UBKh52 — Big ˢᵒᶠᵗ (@biggie_soft) February 5, 2021

y’all need to watch #wandavision before going on twitter on fridays, it trends every week y’all will be spoiled without a doubt 🙄 — 🌙 (@skinofdiamond) February 5, 2021

*Sees what name is trending on Twitter*

Oh great, now the big twist on Wanda Vision is spoiled for me.

*Watches the episode* pic.twitter.com/oZ1zcwaw0D — Aaron Bishop (@ProfessorThorgi) February 5, 2021

Apropos of nothing today, I just found and downloaded a Chrome extension that hides Twitter trends. ENJOY NOT HAVING WANDAVISION SPOILED FOR YOUhttps://t.co/BQPVYy60Di — Liam Dryden (@LiamDrydenEtc) February 5, 2021

Es importante mencionar que esta información ya había sido filtrada desde hace mucho por el actor que se encarga de doblar a este personaje al español. Considerando que todos los episodios de WandaVision se estrenan en la madrugada del viernes, muchas personas corren el riesgo de ser spoileadas desde el momento en que se despiertan. Nuestra recomendación es no entrar a las redes sociales hasta no ver el nuevo capítulo cada semana.

