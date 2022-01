Ya pasaron unos cuantos años desde que Fire Emblem: Three Houses llegó al Nintendo Switch, y sin lugar a dudas, se trata de una de las mejores experiencias que puedes disfrutar en la consola híbrida. El juega cuenta con un montón de personajes con los que puedes socializar, y uno de ellos es Manuela. Pero aparentemente, el nombre de esta maestra fue cambiado en su versión al español.

DidYouKnowGaming, un popular canal en YouTube que se encarga de compartir todo tipo de curiosidades relacionadas a la industria de los videojuegos, reveló que debido al lanzamiento simultáneo que tuvo Three Houses en todo el mundo, hubo un par de cosas que Nintendo e Intelligent Systems pasaron por alto. Según este canal, el nombre de Manuela fue cambiado en la versión latinoamericana del juego a Migüela, esto debido a que, como seguramente ya lo sabes, esta palabra también hace alusión a la masturbación masculina. Lo puedes comprobar tú mismo en el minuto 4:52 del siguiente video.

No sabemos exactamente qué tan cierto sea este dato, pues recordemos que otros miles de personajes de Nintendo también han recibido cambios de nombre en nuestra región por ninguna razón en aparente, así que Manuela bien podría haber sido otro de estos casos. Por supuesto, también tendría cierto sentido que le cambiaran el nombre por la razón que te comentamos anteriormente, pero repito, esto no ha sido verificado en su totalidad.

Nota del editor: Bueno, este sí fue un dato que yo no conocía y que ciertamente me tomó por sorpresa. No dudo que Nintendo esté bien familiarizado con los albures mexicanos, pero tampoco pensé que fueran a tomar una medida tan drástica como cambiarle el nombre.

Via: DidYouKnowGaming