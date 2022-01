Ahora que ya se estrenó Spider-Man: No Way Home, es momento de que la comunidad centre su atención en la siguiente gran película del MCU: Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Tal y como sucedió con la nueva aventura del arácnido, los fans ya empezaron a especular sobre los personajes que veremos en esta nueva producción y parece que el Daredevil de Ben Affleck podría ser uno de ellos.

De acuerdo con un nuevo rumor de Big Screen Leaks, cuenta que anteriormente ha sido muy acertada con sus filtraciones de Marvel, el estudio ya se acercó con Affleck y su equipo a finales del año pasado para persuadirlo de regresar como Daredevil para Dr. Strange 2.

For obvious reasons, I was asked to keep this a secret but Marvel did indeed reach out to Affleck for a cameo as Daredevil. They sent out preliminary contracts to his team but i’m not sure if anything came of it. pic.twitter.com/fK9itKRNsm

— BSL (@bigscreenleaks) January 12, 2022