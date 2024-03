El Niño y la Garza llegará a plataformas de streaming

El domingo pasado fueron de noticias positivas para los fans de Studio Ghibli, pues la última producción llamada El Niño y la Garza se ha llevado el galardón de mejor película animada en la celebración de los Oscars, ceremonia donde se reúne lo mejor de lo mejor si hablamos de cine. Con esto en mente, muchas personas se han preguntado si hay forma de ver la cinta de manera legal, pues para estos momentos se ha quitado de la cartelera de cines, pues tuvo su estreno el año pasado.

De forma reciente, se ha anunciado una colaboración con GKIDS, los distribuidores oficiales de la película en los Estados Unidos con la plataforma de Warner Discovery llamada MAX, teniendo un acuerdo que incluye claramente esta cinta inspirada en un cuento ancestral, pero también más películas del estudio como la otra ganadora del Oscar, El Viaje de Chihiro. Por lo que la gente tendrá la oportunidad de echarle un vistazo al gran legado de esta compañía que al parecer seguirá vigente por muchos años.

Acá la lista completa de películas en la plataforma:

– Nausica del Valle del Viento (1984)

– Castillo en el cielo (1986)

– Mi vecino Totoro (1988)

– Servicio de entrega de Kikis (1989)

– Porco Rosso (1992)

-Ocean Waves (1993)

– Pom Poko (1994)

– Susurro del corazón (1995)

– Princesa Mononoke (1997)

– Mis Vecinas los Yamadas (1999)

– Espíritu a la escapada (2001)

– El gato regresa (2002)

– Howls Moving Castle (2004)

– Cuentos de Earthsea (2006)

– Ponyo (2008)

– El mundo secreto de Arrietty (2010)

– From Up on Poppy Hill (2011)

– El viento se levanta (2013)

– El cuento de la princesa Kaguya (2013)

– Recuerdo de Marnie (2014)

– El chico y la Garza (2023)

Vale la pena mencionar, que no se ha mencionado una fecha de estreno para la película en la plataforma, solo que se espera después de la mitad de este 2024. Con esto hablamos de Estados Unidos, pero en latam tenemos casi todo el catálogo de Ghibli en Netflix, por lo que es posible la llegada de El Niño y la Garza en esta plataforma, aunque no se ha confirmado por parte de la empresa.

Vía: IGN

Nota del editor: Es posible que no veamos esta cinta en servicios de streaming dentro algunos meses más, por lo que no estaría de más que regresara al cine de forma temporal por el hecho de haberse llevado el premio. Ya veremos si al final la gente la puede consultar desde su hogar.