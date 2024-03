Anuncian nuevo juego de My Little Pony

My Little Pony es una de las propiedades infantiles más reconocidas a nivel mundial, por lo que no debería ser una sorpresa que un juego de esta serie ya está en camino. Así es, hace unos momentos se anunció My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery, experiencia de mundo abierto que estará disponible en consolas y PC un par de meses.

Por medio de un tráiler, se ha confirmado que Drakhar Studios ya está trabajando en un nuevo juego de My Little Pony, el cual será distribuido por Outright Games, misma compañía responsable por My Friend Peppa Pig, Bluey: The Videogame y el siguiente juego de TMNT: Mutant Mayhem. Por su parte, My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC el próximo 17 de mayo de 2024.

My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery estará enfocado en los personajes de la quinta generación de My Little Pony: Sunny, Izzy, Misty, Pipp, Zipp y Hitch mientras intentan descubrir el misterio de la magia y cómo está provocando una extraña perturbación en el reino de Zephyr Heights. De igual forma, esta entrega contará con un modo cooperativo para dos jugadores.

Junto a la campaña principal, esta entrega contará con múltiples minijuegos rejugables, como Pipp’s Photo Shoot, Hitch is on the Trail y Sunny’s Smoothie Delivery. Además, también estarán disponibles coleccionables, tendrá un modo de fotos y opciones de personalización de estilo.

Te recordamos que My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery llegará PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC el próximo 17 de mayo de 2024. En temas relacionados, se filtran dos nuevos juegos para el Nintendo Switch.

Nota del Editor:

Los juegos infantiles son importantes. Aunque todos deseamos el siguiente Final Fantasy VII Rebirth, no hay que olvidar que los niños también juegan, y este tipo de experiencias enfocadas en ellos son necesarias para que eventualmente disfruten de producciones más complicadas.

Vía: IGN