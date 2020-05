El cómic de Horizon Zero Dawn estará a la venta en agosto

En marzo de este año fue revelado que un cómic de Horizon Zero Dawn nos permitiría explorar este mundo y sus personajes después de los eventos del primer juego. Aunque por el momento no hay noticias sobre Horizon Zero Dawn 2, esta nueva historia estará disponible el próximo mes de agosto.

Horizon Zero Dawn #1 estará disponible el próximo 5 de agosto, y tendrá un precio de $3.99 dólares, podrás conseguir una copia digital o física. Si deseas estar un paso adelanto, puedes pre-ordenar un copia aquí. Por el momento no hay información sobre una lanzamiento en México, pero es probable que Panini o Kamite se encarguen de la traducción una vez que la situación de la pandemia se calme un poco.

De igual forma, aquí pueden ver algunas de las portadas alternas que tendrá el cómic. Recuerden darle click a la galería para ver las imágenes en mejor calidad.

Co-creado por una de las escritoras originales del juego, Anne Toole, y con el arte de Ann Maulina, el cómic nos presenta una nueva historia después de los eventos del juego de PS4, con Aloy y Talanah como protagonistas. La trama está enfocada en el segundo personaje mencionado, mientras se enfrenta a la desaparición de Aloy, así como a una nueva amenaza que ha surgido.

En temas relacionados, Guerrilla Games podría transformar Horizon Zero Dawn en una trilogía.

