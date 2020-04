Guerrilla Games podría convertir Horizon Zero Dawn en una trilogía

Desde de que Horizon Zero Dawn llegó a PlayStation 4 en 2017, el juego se convirtió en uno de los mayores éxitos de Guerrilla Games. Así que planes para una secuela siempre han estado en la mente de Sony y los fans. Recientes reportes han mencionado que Horizon Zero Dawn 2 puede ser una exclusiva de PS5, y no llegar a PS4 como originalmente se creía, y contar con un gran componente co-op.

Fuentes cercanas a Video Game Chronicles han mencionado que Guerrilla Games y Sony desean transformar esta propiedad en una trilogía. El desarrollo de esta secuela comenzó inmediatamente tras el éxito global del primer título, y se ha dicho que el estudio planea expandir significativamente los elementos de exploración y la libertad que posee el jugador.

Los informantes del juego también indicaron la inclusión de una función cooperativa, aunque no está claro si este modo funciona a través de la historia principal o de forma separada. En un momento, Guerilla planeaba lanzar un preview del juego cooperativo independiente, con la posibilidad de llevar tu progreso a la versión final. Co-op es una función que tanto Guerrilla como Sony, desean ver implementado en la secuela.

Por el momento no hay información oficial de Horizon Zero Dawn 2, aunque considerando que este año veremos la llegada del juego original a PC, así como el lanzamiento de un cómic desarrollado después de la historia del primer título, parece que la secuela podría estar más cerca de lo que podríamos pensar.

Vía: VGC