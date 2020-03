¡Es oficial, Horizon Zero Dawn llegará a PC este año!

Los rumores resultaron ser ciertos. El día de hoy, PlayStation ha confirmado que el exitoso título de Guerrilla para PlayStation 4, Horizon Zero Dawn, dejará de ser una exclusiva de la consola de Sony y llegará a PC durante la temporada de verano este año. La versión que estará disponible es la Complete Edition, la cual ofrece el DLC de The Frozen Wildlands y un par de agregados.

El presidente de PlayStation Worldwide Studios, Hermen Hulst, reveló esta información durante una entrevista con PlayStation Blog. Hulst no descarta la idea de que lleguen más juegos first party a PC, pero dice que no hay planes para lanzar versiones para PC de juegos de PlayStation al mismo tiempo que en su consola.

“Creo que es importante que permanezcamos abiertos a nuevas ideas sobre cómo presentar a más personas a PlayStation y mostrarles a las personas tal vez lo que se han estado perdiendo. Y quizás para tranquilizarnos un poco, lanzar un título AAA de primera parte para PC no necesariamente significa que todos los juegos ahora llegarán a la PC. En mi opinión, Horizon Zero Dawn encaja perfectamente en esta instancia en particular No tenemos planes para el día y la fecha [lanzamientos de PC], y seguimos comprometidos al 100% con hardware dedicado”.

Aunque Hulst no reveló información en específico sobre los proyectos que tienen en puerta para el PlayStation 5 y a futuro, aseguró que seguirán experimentando con juegos single player, los cuales resultaron ser muy exitosos en PS4.

“Estamos muy comprometidos con el hardware dedicado, como lo estábamos antes. Vamos a seguir haciéndolo. Y estamos muy comprometidos con las exclusivas de calidad. Y a juegos narrativos fuertes para un solo jugador. Al mismo tiempo, vamos a estar muy abiertos a la experimentación, a nuevas ideas. Simplemente probando cosas para ver qué funciona. Creo que eso también es una gran parte del ADN de Worldwide Studios”.

Horizon Zero Dawn Complete Edition for PC is coming to Steam this summer!https://t.co/8aUMR0dNTF pic.twitter.com/Ob1OhJMVM2 — Guerrilla (@Guerrilla) March 10, 2020

Horizon Zero Dawn Complete Edition llegará a PC, vía Steam, en algún punto de verano de este año.

Vía: PlayStation Blog