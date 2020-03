Warzone, el battle royale de CoD, ya está disponible y te decimos cómo descargarlo

El día ha llegado. Después de meses de rumores y de muchas filtraciones, el tan esperado Call of Duty: Warzone por fin está disponible. Actualmente sólo los que tienen acceso a CoD: Modern Warfare podrán descargar este battle royale gratuito. El resto de las personas tendrán que esperar hasta la 1:00 pm (hora de la Ciudad de México).

Warzone está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC vía Battle.net. No existe una exclusividad de plataforma con este título, por lo que todos los propietarios del juego podrán disfrutar al mismo tiempo, independientemente de su plataforma, es decir, con crossplay. De igual forma, es importante mencionar que no importa si eres dueño de Call of Duty: Modern Warfare, ya que Warzone es un free-to-play, el cual se desarrolla en este mismo mundo, pero es considerado un juego separado.

Para descargar Warzone tienes dos opciones. La primera es acceder a Modern Warfare, y en el menú seleccionar “Classified”. Para aquellos que no tienen el juego, presumiblemente podrás encontrar Warzone en cualquier tienda de plataforma que estés utilizando. Warzone debería estar alrededor de una descarga de 20 GB para aquellos que tienen Modern Warfare, mientras que aquellos que no, tendrán que descargar entre 83-101 GB para jugar.

Necesitarás una cuenta de Battle.net para jugar en PC, pero, por supuesto, no necesitas un servicio de suscripción para jugar. Los jugadores de Xbox One sí necesitan una suscripción a Xbox Live Gold para jugar, pero los de PlayStation 4 no necesitan PlayStation Plus.

Warzone es un free-to-play para PlayStation 4, Xbox One y PC. Incluye dos modos de juego, el primero es Plunder, en donde tendremos que recolectar la mayor cantidad de dinero posible; y el otro es el Battle Royale, el cual se desarrolla en Verdansk, un mapa con más de 300 puntos de interés.

Si aún no puedes descargar CoD: Warzone y deseas saber cómo se juega, se ha filtrado una partida completa del juego. De igual forma, aquí te decimos más sobre lo que contiene este título.

Vía: Call of Duty