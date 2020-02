Dragon Ball podría deshacerse de la censura en el anime

Dragon Ball es uno de los animes más queridos por los fans, lamentablemente, en años recientes la magistral obra de Akira Toriyama ha ido perdiendo algunas de las cosas por las cuales sus seguidores la quieren tanto. Una de ellas es la censura, que si bien este anime nunca se caracterizó necesariamente por su brutalidad o gore, hay muchas escenas que han sido censuradas excesivamente y esto evidentemente ha provocado el enojo de los fans. Pero si Super Dragon Ball Heroes es una buena indicación de lo que nos espera en el futuro de esta saga, entonces esa terrible censura podría desaparecer de una buena vez por todas.

El material promocional para la segunda temporada de Super Dragon Ball Heroes ya comenzó a distribuirse, y gracias a esto pudimos observar algo que había estado faltante en el nuevo material de Dragon Ball: la sangre. Sí, por primera vez en muchos años la sangre ha regresado a Dragon Ball, y aunque quizás no se vea igual que como lo hacía hace muchos años, sigue siendo un paso en la dirección correcta. Velo por ti mismo aquí abajo:

It’s good to see Blood after a long time lol~ pic.twitter.com/82o6bTFw3l

— Dragon Ball Hype. (@DbsHype) February 17, 2020