The Witcher 3 añade mejoras gráficas y cross-save en Switch

Un nuevo parche para The Witcher 3: Wild Hunt en Nintendo Switch ya está disponible en estos momentos, y llega cargado con importantes cambios para el popular videojuego. Ademas de mejorar las gráficas, esta versión ahora también incluye soporte para el cross-save.

La actualización 3.6 agrega la opción de “Cloud Saves” en el menú principal del juego. Esto permite que los usuarios importen sus partidas desde Steam o GOG hacia la versión portátil del título. Desafortunadamente, las versiones de PS4 y Xbox One aún no han sido incorporadas.

Asumiendo que todo funcione como se debe, los jugadores de PC que también tengan la versión de Switch podrán transferir su partida hacia la consola híbrida de Nintendo. Sin embargo, por el momento no sabemos si también es posible transferir del Switch hacia la PC, y hasta ahora, CDPR no ha dicho nada al respecto.

Por medio de Twitter, el usuario Nibel ha compartido una fotografía que muestra la comparación de las gráficas, antes y después de este nuevo parche. Velo por ti mismo aquí abajo:

New patch for Witcher 3 on Switch offers cross-save functionality (import your Steam/GOG saves), improved graphics and new graphics optionshttps://t.co/ogYSkRLGFG

Left: old

Right: new pic.twitter.com/anjj4quoNK

