Dragon Ball: existe otro indicador de poder además del Ki

A lo largo de toda la franquicia de Dragon Ball han existido muchos personajes muy poderosos. Por lo general, la mejor manera de saber qué tan poderosos son es midiendo su nivel de Ki, una habilidad que poseen casi todos los guerreros de la saga. Sin embargo, Dragon Ball Super reveló que existe otro indicador igual de útil y aquí te diremos de cuál se trata.

Mientras que el anime se está tomando un descanso, la historia de Dragon Ball continúa en el manga, donde Goku, Vegeta y el resto de los Guerreros Z están enfrentándose contra Moro, un terrible hechicero que ha demostrado ser de los oponentes más fuertes de todos los tiempos. Su poder no proviene necesariamente de su Ki, sino de otro elemento que raramente es mencionado en la franquicia: la magia.

A pesar de todas las cosas extrañas que suelen suceder en Dragon Ball, la magia es un tema al que no muchas veces se hace referencia. Cuando Goku y Vegeta apenas se enteraron de la existencia de Moro, no podían medir exactamente su nivel de Ki, ya que éste desprendía una energía muy extraña que los Saiyajin no podían comprender. Más tarde, Meerus explicó que el poder del villano era consecuencia de la magia, y no necesariamente de su nivel de Ki, el cual era sumamente bajo.

De hecho, Vegeta incluso le dijo que su poder “no era digno de tener en cuenta” justamente porque era mágico. La magia de Moro también le permitió reconocer que estaba siendo rastreado por Goku, además de que los seres mágicos cuentan con otras características que los diferencian de todos los demás, como su capacidad de vivir por millones de años.

Aunque el arco narrativo de Moro parece estar llegando a su fin, no hay duda alguna que la magia será un tema que veremos explorado más adelante y que nos abre las puertas a otro tipo de villanos.

En temas relacionados, checa cómo podría lucir la nueva transformación de Moro en el anime. Por otra parte, Vegeta finalmente alcanzó la transformación de Super Saiyajin Fase 3 y aquí puedes conocer qué aspecto tiene.

Via: IGN