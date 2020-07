Naughty Dog revela lo que más les emociona sobre el PS5

No cabe duda alguna que The Last of Us Part II es de los juegos más impresionantes y apantallantes en PlayStation 4. Dicho esto, nos es difícil imaginarnos lo que Naughty Dog podría hacer con el PlayStation 5. Neil Druckmann, director del juego y vice presidente del estudio, explicó qué es lo que más les emociona sobre el potencial de la siguiente generación de consolas.

Hablando con Reggie Fils-Aime en su podcast, Druckmann admitió estar muy emocionado por el SSD, a pesar de que él y su equipo hicieron un gran esfuerzo por reducir los tiempos de carga en TLOU 2:

“Al final de cada generación empiezas a sentir las limitaciones. Siempre sientes que estás tratando de romper una pared, encontrando grietas donde puedas impulsar la memoria, el CPU o la velocidad de tiempos de carga. Cuando empiezas a trabajar en una nueva generación, se convierte en una espada de doble filo. Por una parte, tienes que construir nueva tecnología para el nuevo hardware, y eso puede ser una batalla muy complicada. Pero por otro lado, de la nada sientes esta sensación de libertad. Trabajamos mucho, una vez que empiezas la aventura, nunca vuelves a ver una pantalla de carga. Y hay tanto que sucede en el detrás de escenas sobre cómo diseñamos los niveles, cómo los cortamos, y todo eso es invisible al jugador; nunca ven nada de ese trabajo. Pero ahora, sabiendo que podremos hacer que las cosas carguen más rápido, significa que los diseñados no estarán tan limitados por cómo acomodan las cosas. Cómo pensamos. Estoy muy emocionado por las puertas que se nos van a abrir.”

Exactamente qué está tramando Naughty Dog para el PS5 sigue siendo un misterio. Druckmann no está muy seguro si quiere continuar con la historia de The Last of Us, o si prefieren enfocar sus esfuerzos en una IP totalmente nueva.

Via: GameSpot