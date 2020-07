Rumor: Xbox Series S tendrá una forma muy similar al Xbox One S

El rumoreado “Xbox Lockhart” es un sistema que sigue apareciendo en las noticias. Aunque seguimos esperando para que Microsoft confirme de manera oficial la existencia de esta consola menos potente, de alguna manera se siguen filtrando nuevos detalles sobre ella.

La más reciente información proviene del Editor Sénior de Windows Central, Jez Corden. Si te has preguntando qué apariencia tiene este nuevo dispositivo, aparentemente no será nada parecido a la forma de cubo que hemos estado viendo últimamente. Esto fue exactamente lo que Jez dijo al respecto:

I know a lot of us are using the great Xbox Series “S” concept art that looks like a Gamecube right now (since we don’t really have anything else), but Lockhart actually looks a bit more like an Xbox One S, without a disc drive.

— Jez in quarantine ☣ (@JezCorden) July 1, 2020