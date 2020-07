Dead Cells ya superó las 3 millones de copias vendidas

Motion Twin, desarrolladores detrás del aclamado Dead Cells, celebran que este título ya alcanzó un impresionante hito en cuanto a sus ventas. Para marzo de 2019, el juego ya había superado el millón de copias vendidas, y desde entonces, ya sumó otros dos millones. Al momento de redactar esta nota, Dead Cells ya vendió tres millones de unidades desde su lanzamiento en agosto de 2018.

Además de anunciar la actualización sobre sus ventas, Motion Twin reveló la llegada de un nuevo parche, Update of Plenty. Dicho parche ya está disponible para los jugadores de PC, pero se espera que los jugadores de consola lo puedan descargar en las próximas semanas.

We’re very happy to announce our 19th major update to Dead Cells, the Update of Plenty out now on PC. Oh and we’ve also gone past 3M copies sold of the game, which is surreal… Hope you like the changes: https://t.co/DrbD4RACp5 #gamedev #gaming #indiegame #Steam

— Motion Twin (@motiontwin) July 1, 2020