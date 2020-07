Desarrolladores de GreedFall revelarán su nuevo juego la próxima semana

GreedFall fue un RPG medianamente bueno cuando debutó en septiembre de 2019, pero ciertamente no cumplió con las expectativas que muchos tenían de él. Aún así, parece haberle ido lo suficientemente bien para que sus desarrolladores, Spiders Games, ya pusieran manos a la obra en su siguiente proyecto.

Si eres fan de este estudio, te alegrará saber que no tendrás que esperar mucho tiempo para conocer su próximo juego. Spiders ha confirmado que debutarán su nuevo título la siguiente semana como parte de la presentacióm digital Nacon Connect el martes, 7 de julio.

El tweet confirmando la revelación estuvo acompañado por una imagen que parece adelantarnos este nuevo juego:

The next project from @Spidersgames will be revealed at #NaconConnect on July 7th at 7:00 pm CEST! pic.twitter.com/MuaM7IqDyQ

— Nacon (@Nacon) July 2, 2020