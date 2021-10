¡DOOM ya se puede jugar en Twitter!

Actualmente puedes disfrutar del original DOOM en PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, un refrigerador, una prueba de embarazo, calculadoras inteligentes, y en muchos, muchos lugares poco ortodoxos más. Ahora, a este grupo se suma Twitter. Así es, en la red social ya es posible disfrutar del clásico de id Software de manera gratuita.

El pasado mes de septiembre se creó @Tweet2Doom. Aquí, los usuarios de Twitter pueden enviar tweets a esta cuenta, en donde se establece que desean hacer. Después, un bot lleva a cabo tus indicaciones, y se te envía un video con las acciones. Es así que miles de personas han experimentado DOOM de una forma bastante única.

🏆 New Record! 🏆

⠀

Best time for E1M1

Difficulty: Hurt me plenty

Time: 0:11

Commands: 2

⠀

Tweet chain:https://t.co/mhpxzlst6s

Node:https://t.co/zl7DtHYrJc

🎥 #t2d_speedruns pic.twitter.com/7vKQSNFsZT

— Tweet2Doom (@tweet2doom) October 16, 2021