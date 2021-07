El modo invasión de DOOM Eternal ha sido cancelado

Aunque los DLC de DOOM Eternal nos ofrecen una buena razón para regresar a este violento mundo, id Software aún tiene planes para este título, aunque no son los que se esperaban. Originalmente, hace tiempo se anunció un modo invasión, el cual nos iba a permitir controlar demonios y atacar a otros jugadores en sus partidas, muy al estilo de Dark Souls. Sin embargo, este agregado ha sido cancelado, pero será sustituido por otro.

Por medio de un comunicado se ha confirmado que, debido a los problemas ocasionados por la pandemia, el modo invasión ha sido cancelado. En su lugar, id Software está trabajando para implementar un modo horda, el cual “ofrecerá el reto y la diversidad que buscan en el juego”. Esto fue lo que comentó Marty Stratton, productor ejecutivo de DOOM Eternal, al respecto:

An important update on the development of DOOM Eternal from id Software Executive Producer Marty Stratton. pic.twitter.com/RPfhek2crI

— id Software (@idSoftware) July 2, 2021