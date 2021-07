Un funko de Spider-Man ha arruinado una gran sorpresa de No Way Home

Aunque la película de Spider-Man: No Way Home se estrenará el próximo mes de diciembre, actualmente no hemos visto algún tráiler de esta cinta, ocasionando que algunos detalles sean spoileados por parte de figuras coleccionables. Este es el caso de Funko, quien recientemente compartió un set especial de esta cinta, el cual parece arruinar uno de los puntos más importantes del próximo largometraje.

Recientemente, el sitio oficial de Marvel publicó una serie de Funkos especiales de Spider-Man: No Way Home, en donde se puede apreciar un traje especial de este arácnido, el cual, no solo indica que Dr. Strange saldrá en esta cinta, sino que Peter podrá usar los poderes del mago para diferentes situaciones.

Aunque por el momento se desconocen los detalles, rumores indican que este traje especial le dará la oportunidad a Peter de viajar a diferentes dimensiones. Los detalles de esta nueva vestimenta y sus poderes aún son un misterio. Algunas personas han señalado que si Marvel no revela el tráiler de No Way Home lo más pronto posible, el público se seguirá spoileando esta cinta por medio de juguetes y otros productos promocionales.

Spider-Man: No Way Home llegará exclusivamente a los cines el próximo 17 de diciembre de 2021.

Vía: Marvel