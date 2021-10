Dr. Strange 2, Thor 4 y más películas de Marvel se retrasan

Justo cuando creíamos que ya había terminado la época de los retrasos, llega Marvel para recordarnos que la pandemia del coronavirus sigue causando estragos. Lo anterior lo decimos porque la casa de las ideas anunció el retraso de muchas de sus películas, pero al menos no son las de este año.

Mediante un nuevo comunicado, Disney Studios anunció las nuevas fechas de estreno para sus siguientes películas:

– Doctor Strange in the Multiverse of Madness – pasó del 25/3/2022 al 6/5/2022

– Thor: Love and Thunder – pasó del 6/5/22 al 8/7/22

– Black Panther: Wakanda Forever – pasó del 8/7/22 al 11/11/22

– The Marvels – pasó del 11/11/22 al 17/2/23

– Ant-Man and The Wasp: Quantumania – pasó del 17/2/23 al 28/7/23

Así que ahí lo tienes, todas esas películas ahora llegarán mucho más tarde de lo previsto. Al menos no es tanto tiempo como ocurrió anteriormente, pero sigue siendo una lástima tener que esperar más.

Nota del editor: Bueno, ciertamente es triste saber que todas estas películas se han retrasado, pero por lo menos no es tanto tiempo como antes. Por supuesto, esto no garantiza que vayan a retrasarse nuevamente, pero con suerte, ya será su fecha de estreno definitiva.

