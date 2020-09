Donkey Kong Country 2 y más juegos clásicos llegan al Switch la siguiente semana

Super Mario All Stars no será el único juego que los usuarios del Switch Online podrán disfrutar sin costo adicional en septiembre. Hace unos momentos Nintendo reveló los títulos que llegarán a la plataforma de SNES y NES en su consola híbrida el próximo 23 de septiembre de 2020.

Para comenzar, el SNES expande su catálogo y ahora incluye Donkey Kong Country 2, considerado por muchos la mejor entrega en la serie; Mario’s Super Picross, un juego originario del Super Famicom en Japón; y The Peace Keepers, un beat’emp up. Además, el NES recibirá S.C.A.T.: Special Cybernetic Attack Team, lamentablemente, esto es todo por parte de la oferta de 8-bits.

En cuanto a la oferta de Japón, no hay ningún título nuevo perteneciente a la época del NES, pero el SNES recibirá cuatro increíbles títulos. Estos son: Donkey Kong Country 2, Fire Emblem: Mystery of the Emblem, Super Tennis, y Wild Guns. Ten en cuenta que si eres un suscriptor de Nintendo Switch Online, puede acceder a las versiones japonesas de las aplicaciones NES / SNES siempre y cuado tengas una cuenta de Nintendo japonesa. Sin embargo, estos títulos no se podrá jugar en inglés.

En temas relacionados, más juegos del N64 podrían llegar al Switch. De igual forma, Nintendo prohíbe ciertos apodos con la nueva actualización de su consola actual.

Vía: Nintendo