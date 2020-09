The Boys sufre del infame review bombing en su segunda temporada

Hace un par de semanas pudimos disfrutar de los primeros tres episodios de la segunda temporada de The Boys después de un año de espera. La calidad del show no es cuestionada por los fanáticos, pero las críticas han sido durísimas en contra del programa de TV por su forma de lanzar los episodios.

En Amazon, los usuarios han descargado su ira sobre The Boys, como prueba de esto, el 49% de las críticas del programa han sido de una estrella, mencionando que ya no verán el show o que cancelarán su suscripción gracias a la decisión de lanzar un episodio por semana, contrario a como fue estrenada la primera temporada de la serie, es decir, todos los episodios al mismo tiempo.

Amazon no ha comentado sobre esta ola de malas calificaciones, y tal vez se vaya a replantear no hacer lo mismo para la tercera temporada de The Boys, que fue confirmada mucho antes de que salieron estos nuevos tres episodios del programa.

Via: ComicBookMovie